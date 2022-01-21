В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
1 час назад

В станице Кущевская задержаны убивавшие россиян последователи банды Цапков

В Краснодарском крае задержаны молодые россияне, которых СМИ называют последователями банды Цапков, за ограбления и убийства жителей станицы Кущевская. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает издание «Комсомольская правда».

Последователей банды Цапков задержали в Кущевке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, 19-летние россияне подозреваются в угоне, убийствах, похищении человека и разбойном нападении. Всего задержанным вменяется пять эпизодов. Они пояснили следователям, что начали свою криминальную деятельность с 17 лет, когда обокрали и позже вывезли на пустырь двух женщин.

Зеки устроили банкет с поросенком в колонии

В ноябре 2021 года один из них совершил убийство и вынес из дома жертвы 80 тысяч рублей. 8 января они убили местного жителя, украли у него ружье и деньги, а тело вытащили на участок по соседству и закидали камнями.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет продолжит изучать дело банды Цапков, и в ближайшее время могут прозвучать новые данные о преступлениях.

Банда Цапков — Цеповязов стала широко известна после убийства 12 человек в станице Кущевская в ноябре 2010 года, эта расправа считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Возглавлявший банду Сергей Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в 2014 году в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Другой лидер ОПГ Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делам банды к 20 годам лишения свободы.

Происшествия,Вячеслав Цеповяз,Сергей Цапок,ФСИН,СКР,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители