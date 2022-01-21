В погоне за гражданством: в Мексике умерла россиянка

Россиянка умерла во время родов в Мексике. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Отмечается, что женщина специально приехала в Канкун для родов. Они проходили в домашних условиях. В процессе родов возникли серьезные осложнения, но оказать квалифицированную помощь женщине никто не смог. Роженица скончалась, ребенок выжил.

В МИД России предостерегли россиян от получения услуг частных компаний по перинатальному туризму в Мексике.

«Это очередное трагическое происшествие должно стать предостережением для российских граждан, планирующих воспользоваться услугами частных компаний, которые занимаются популяризацией и организацией перинатального туризма – широко распространенной практики приезда иностранных беременных женщин в Мексику для рождения ребенка и получения таким образом мексиканского гражданства», - говорится в сообщении ведомства.