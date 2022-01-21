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1 час назад

Россиянина отправили в колонию за изнасилование трех дочерей и падчерицы

Учалинский районный суд Башкирии отправил в колонию на 17,5 лет мужчину, обвиняемого в изнасиловании троих дочерей и падчерицы. Об этом в пятницу, 21 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Россиянина осудили за изнасилование дочерей и падчерицы
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, педофил издевался над детьми в течение 11 лет: с 2009 по 2020 год. На момент, когда россиянин начал к ним домогаться, девочкам было от четырех до 13 лет. В 2018 году падчерица забеременела и родила ребенка.

В декабре 2020-го две пострадавшие обратились в межрайонную прокуратуру, после этого мужчина был задержан. На него завели дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Свою вину мужчина в ходе следствия не признал.

21 января сообщалось, что в Саратовской области педофила приговорили к 16 годам тюрьмы за изнасилование четырех детей.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,Lenta.ru,
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