Генпрокуратура проверит все СИЗО и колонии России

«Учитывая актуальность этой проблемы, на I квартал этого года запланирована проверка по всей Российской Федерации именно по тематике обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на личную безопасность», — приводит РИА Новости его слова.