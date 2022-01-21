В Дагестане водитель «Жигулей» сбил инспектора ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента, произошедшего на Привокзальной улице в Хасавюрте.
27-летний молодой человек подъезжал к перекрестку и заметил патрульный экипаж полиции. Он попытался скрыться от автоинспекторов, сбив при этом одного из них. После этого нарушитель покинул место происшествия.Уходя от полицейской погони, лихач въехал в огород местного жителя и в результате был задержан правоохранителями.
Сейчас в отношении любителя GTA возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Пострадавшего полицейского доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.