27-летний молодой человек подъезжал к перекрестку и заметил патрульный экипаж полиции. Он попытался скрыться от автоинспекторов, сбив при этом одного из них. После этого нарушитель покинул место происшествия.Уходя от полицейской погони, лихач въехал в огород местного жителя и в результате был задержан правоохранителями.