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1 час назад

Сбивший инспектора ДПС лихач в Дагестане попал на видео

В Дагестане водитель «Жигулей» сбил инспектора ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента, произошедшего на Привокзальной улице в Хасавюрте.

27-летний молодой человек подъезжал к перекрестку и заметил патрульный экипаж полиции. Он попытался скрыться от автоинспекторов, сбив при этом одного из них. После этого нарушитель покинул место происшествия.Уходя от полицейской погони, лихач въехал в огород местного жителя и в результате был задержан правоохранителями.

Сейчас в отношении любителя GTA возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Пострадавшего полицейского доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Происшествия,Криминал,Видео,ГИБДД,
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