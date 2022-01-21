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1 час назад

Опубликовано видео с места стрельбы на Хасанском рынке в Петербурге

На Хасанском рынке в Петербурге пожилой мужчина открыл стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в распоряжении которого оказались кадры с места происшествия.

По данным источника, недовольный автосервисом 77-летний пенсионер устроил скандал. Работники предприятия взяли с него денежные средства за замену коробки передач и двигателя, но не сделали этого. Во время конфликта клиент достал переделанный под боевое оружие травматический пистолет и открыл огонь, ранив 59-летнего сотрудника. Пострадавший был госпитализирован по скорой.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина ограбил водителя маршрутки на глазах у пассажиров.

Происшествия,Криминал,Видео,
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