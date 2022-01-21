В Подольске полковник полиции выстрел в свою супругу из травматического пистолета. Об этом сообщает издание «Известия» , опубликовавшее видео с места происшествия в своем официальном Telegram-канале .

Полицейский заявил, что случайно произвел выстрел, когда чистил оружие. Его жену госпитализировали с огнестрельным ранением в затылок. По предварительным сведениям, у потерпевшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и посттравматическая перфорация барабанной перепонки.