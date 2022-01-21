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29 минут назад

Появилось видео с места ЧП с выстрелившим в жену полицейским

В Подольске полковник полиции выстрел в свою супругу из травматического пистолета. Об этом сообщает издание «Известия», опубликовавшее видео с места происшествия в своем официальном Telegram-канале.

Полицейский заявил, что случайно произвел выстрел, когда чистил оружие. Его жену госпитализировали с огнестрельным ранением в затылок. По предварительным сведениям, у потерпевшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и посттравматическая перфорация барабанной перепонки.

Сейчас по факту случившегося Следком России организовал служебную проверку.

Происшествия,Криминал,Видео,газета "Известия",
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