В Петербурге мужчина с пистолетом ограбил водителя маршрутки на глазах у пассажиров. По предварительным данным, злоумышленник похитил у работника общественного транспорта три тысячи рублей. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Инцидент произошел на проспекте Ветеранов в Кировском районе Северной столицы. Неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у водителя маршрутного такси выдать ему три тысячи рублей.
«Я не буду ждать, поехали. Двери закрыл и поехали, три тысячи мне мои мне отдал», – кричал на маршрутчика грабитель.
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