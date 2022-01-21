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46 минут назад

Ограбление водителя маршрутки сняли на видео в Петербурге

В Петербурге мужчина с пистолетом ограбил водителя маршрутки на глазах у пассажиров. По предварительным данным, злоумышленник похитил у работника общественного транспорта три тысячи рублей. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Инцидент произошел на проспекте Ветеранов в Кировском районе Северной столицы. Неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у водителя маршрутного такси выдать ему три тысячи рублей.

«Я не буду ждать, поехали. Двери закрыл и поехали, три тысячи мне мои мне отдал», – кричал на маршрутчика грабитель.

Ранее сообщалось, что Подмосковье водитель маршрутки выгнал школьника из салона общественного транспорта.

Происшествия,Криминал,Видео,
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