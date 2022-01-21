Водитель-мигрант в Подмосковье выгнал школьника из маршрутки

По информации издания, водитель сперва отказался принять оплату картой, а после отказался давать сдачу с купюры в 500 рублей. После этого он выгнал школьника на мороз, а потом набросился на него, увидев, что происходящее снимают на телефон.

Известно, что в результате инцидента компания-перевозчик уволила водителя, однако подобный случай в районе уже не первый. Так, в сентябре 2021 года на маршруте № 1123к водитель-мигрант потребовал от девушки с социальной картой выйти из микроавтобуса. Тогда же на маршруте № 43 другой приезжий-водитель назвал «дармоедом» и выгнал мужчину, который также пытался оплатить поездку социальной картой.