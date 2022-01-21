В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
1 час назад

Водитель-мигрант в Подмосковье выгнал школьника из маршрутки

В Люберцах водитель-мигрант выгнал школьника из микроавтобуса, отказавшись принять оплату за проезд картой. Как сообщает Readovka, инцидент произошел в маршрутном такси № 12.

Водитель-мигрант в Подмосковье выгнал школьника из маршрутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, водитель сперва отказался принять оплату картой, а после отказался давать сдачу с купюры в 500 рублей. После этого он выгнал школьника на мороз, а потом набросился на него, увидев, что происходящее снимают на телефон.

Известно, что в результате инцидента компания-перевозчик уволила водителя, однако подобный случай в районе уже не первый. Так, в сентябре 2021 года на маршруте № 1123к водитель-мигрант потребовал от девушки с социальной картой выйти из микроавтобуса. Тогда же на маршруте № 43 другой приезжий-водитель назвал «дармоедом» и выгнал мужчину, который также пытался оплатить поездку социальной картой.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители