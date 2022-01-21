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1 час назад

Покупатель разбил банку сметаны о голову кассира: видео

В Петербурге покупатель разбил банку сметаны о голову кассира. Инцидент произошел в супермаркете «Верный» на Ярославском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказалось видео происшествия.

Работник торгового заведения попросил мужчину надеть защитную маску. Но тот сначала разразился нецензурной бранью в адрес кассира, а затем и вовсе кинул в него 400-граммовую емкость со сметаной. После случившегося нарушитель успел скрыться, а пострадавшему мужчине вызвали скорую помощь.

Происшествия,Видео,
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