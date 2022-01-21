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1 час назад

В Москве безработный ножом порезал прохожему грудь и ухо

На западе столицы безработный ранил прохожего ножом, порезав ему грудь и ухо. Об этом в пятницу, 21 января, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

В Москве безработный ножом порезал прохожему грудь и ухо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По имеющейся информации, инцидент произошел на улице Гришина вечером в четверг, 20 января. Между двумя мужчинами возник конфликт, один из участников нанес второму ранения ножом и скрылся. На место прибыли сотрудники полиции и медики.

На машине скорой помощи гражданина 1991 года рождения доставили в больницу. Там у него выявили колото-резаные ранения задней поверхности грудной клетки и резаную рану левого уха.

«Через несколько минут на улице Гвардейская полицейские задержали неработающего 1999 года рождения», — сообщили в ведомстве. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее россиянин устроил скандал в московском метро и угрожал ножом пассажирам.

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