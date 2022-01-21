Школы Симферополя эвакуировали из-за "минирования"

Учащихся и персонал всех школ Симферополя эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы администрации города Максима Балахонова.

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Уточняется, что в пятницу утром в две школы – №24 и 29 поступили сообщения о минировании, однако позднее количество учебных заведений выросло до 10, а затем и до 14 городских школ. Детей и сотрудников эвакуировали.

"Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя", - заявил Балахонов.

Спустя некоторое время власти Симферополя добавили, что на почту одного из структурных подразделений администрации поступило электронное письмо о минировании всех школ.

В настоящий момент на месте проводят работы оперативные службы и правоохранительные органы.

Как ранее сообщала замглавы администрации крымской столицы Татьяна Сухина, всего в Симферополе функционирует 48 общеобразовательных школ.