Конфликт маршрутчика со школьником в Люберцах попал на видео

В подмосковных Люберцах водитель маршрутки выставил школьника из салона. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», в распоряжении которого оказалось видео конфликта.
Подросток пытался расплатиться картой, но мужчина отказался принять оплату. А когда молодой человек захотел оплатить поездку наличными, водитель отказался выдать ему сдачу с 500 рублей, ссылаясь на то, что придется отдать всю мелочь.
Такое нарушение школьник решил зафиксировать на камеру мобильного телефона, что очень не понравилось работнику общественного транспорта. Разъяренный водитель стал кричать на пассажира и требовать стереть запись.