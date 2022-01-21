Конфликт маршрутчика со школьником в Люберцах попал на видео

В подмосковных Люберцах водитель маршрутки выставил школьника из салона. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», в распоряжении которого оказалось видео конфликта.

Подросток пытался расплатиться картой, но мужчина отказался принять оплату. А когда молодой человек захотел оплатить поездку наличными, водитель отказался выдать ему сдачу с 500 рублей, ссылаясь на то, что придется отдать всю мелочь.