Найден автомобиль ограбивших вдову Градского

Полицейские обнаружили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, которые ограбили вдвову Александра Градского Марину Коташенко. Как сообщает «МК», белый Mercedes без номерных знаков находился в одном из дворов в районе «Сокольники».
Как рассказал источник издания, на автомобиле уже есть слой снега —судя по нему, машина стояла там уже несколько дней. Исследовать автомобиль правоохранители будут на специальной стоянке.
Напомним, что 16 января трое преступников инсценировали ДТП с машиной Коташенко, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». По предварительной информации, к ограблению могла быть причастна прислуга.
Также правоохранители рассматривают версию с «подставным» ограблением для перераспределения наследства Градского — без завещания кроме Коташенко и двух общих с композитором детей на него претендуют наследники музыканта от прошлого брака. В пользу этой версии говорит то, что Коташенко обратилась в полицию лишь спустя 7 часов после происшествия, а также то, что ни рабочий, ни няня, не вызвали правоохранителей.