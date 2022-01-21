Полковник полиции выстрелил в голову жене в Подольске

В Подольске полковник полиции выстрелил жене в голову из травматического пистолета. Женщина госпитализирована с тяжелой травмой, сообщают «Известия».

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По данным издания, ЧП произошло 21 января около часа ночи.

Начальник отдела УИСК ГУОООП МВД России Алексей Кулдошине выстрелил в голову своей жене, которая работает там же, она лейтенант полиции. Пострадавшая была ранена в затылок и госпитализирована.

После инцидента полковник полиции заявил, что все произошло случайно. Кулдошин рассказал, что решил почистить оружие, однако внезапно травматический пистолет выстрелил, а пуля попала в его жену, пишет РЕН ТВ.