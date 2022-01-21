Полковник полиции выстрелил в голову жене в Подольске

В Подольске полковник полиции выстрелил жене в голову из травматического пистолета. Женщина госпитализирована с тяжелой травмой, сообщают «Известия».
По данным издания, ЧП произошло 21 января около часа ночи.
Начальник отдела УИСК ГУОООП МВД России Алексей Кулдошине выстрелил в голову своей жене, которая работает там же, она лейтенант полиции. Пострадавшая была ранена в затылок и госпитализирована.
После инцидента полковник полиции заявил, что все произошло случайно. Кулдошин рассказал, что решил почистить оружие, однако внезапно травматический пистолет выстрелил, а пуля попала в его жену, пишет РЕН ТВ.
Ранее в Курганской области местный житель из охотничьего карабина расстрелял двоих полицейских, сидящих в служебном УАЗе. Один правоохранитель погиб, второй был ранен.