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59 минут назад

Полковник полиции выстрелил в голову жене в Подольске

В Подольске полковник полиции выстрелил жене в голову из травматического пистолета. Женщина госпитализирована с тяжелой травмой, сообщают «Известия».

Полковник полиции выстрелил в голову жене в Подольске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, ЧП произошло 21 января около часа ночи.

Начальник отдела УИСК ГУОООП МВД России Алексей Кулдошине выстрелил в голову своей жене, которая работает там же, она лейтенант полиции. Пострадавшая была ранена в затылок и госпитализирована.

После инцидента полковник полиции заявил, что все произошло случайно. Кулдошин рассказал, что решил почистить оружие, однако внезапно травматический пистолет выстрелил, а пуля попала в его жену, пишет РЕН ТВ.

Ранее в Курганской области местный житель из охотничьего карабина расстрелял двоих полицейских, сидящих в служебном УАЗе. Один правоохранитель погиб, второй был ранен.

Происшествия,МВД,РЕН ТВ,газета "Известия",
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