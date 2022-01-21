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1 час назад

Мужчина обматерил продавщицу цветов после просьбы надеть маску. Видео

Пьяный покупатель устроил скандал в цветочном магазине после просьбы продавщицы надеть маску. Мужчина представился работником силовых ведомств, обматерил девушку и угрожал ее семье. Видео публикует telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел в Бахчисарае. Продавщица цветов отказала в обслуживании покупателя, после чего он начал крыть девушку матом. Попросил позвонить начальству. После словесной перепалки, дебошир начал угрожать работнице магазина и ее семье. Мужчина представился работником силовых ведомств, и сказал, что ему «ничего не будет».

На прощание покупатель оплевал товар у быстро вышел из магазина.

Происшествия,Видео,
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