Пьяный покупатель устроил скандал в цветочном магазине после просьбы продавщицы надеть маску. Мужчина представился работником силовых ведомств, обматерил девушку и угрожал ее семье. Видео публикует telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел в Бахчисарае. Продавщица цветов отказала в обслуживании покупателя, после чего он начал крыть девушку матом. Попросил позвонить начальству. После словесной перепалки, дебошир начал угрожать работнице магазина и ее семье. Мужчина представился работником силовых ведомств, и сказал, что ему «ничего не будет».