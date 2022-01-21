Арестован убийца Игоря Талькова

Бывший директор рок-музыканта Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован за преступление 30 летней давности. Отмечается, что дело сдвинулось с мертвой точки благодаря вмешательству главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По информации издания, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал бывшего директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана за убийство певца и покушение на убийство Игоря Малахова. Последнего в свое время он пытался выставить убийцей Талькова. В публикации подчеркивается, что эта мера была принята с целью подтверждения международного розыска Шляфмана. Преступник вскоре после убийства скрылся в Израиле, а эта страна крайне редко выдает своих граждан.

Кроме того следователи планируют юридически оценить действия еще нескольких человек, среди которых и певица Азиза. Ей, однако, не грозит наказание в связи с истечением срока давности, уточняет издание.