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19 минут назад

Арестован убийца Игоря Талькова

Бывший директор рок-музыканта Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован за преступление 30 летней давности. Отмечается, что дело сдвинулось с мертвой точки благодаря вмешательству главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Арестован убийца Игоря Талькова
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал бывшего директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана за убийство певца и покушение на убийство Игоря Малахова. Последнего в свое время он пытался выставить убийцей Талькова. В публикации подчеркивается, что эта мера была принята с целью подтверждения международного розыска Шляфмана. Преступник вскоре после убийства скрылся в Израиле, а эта страна крайне редко выдает своих граждан.

Кроме того следователи планируют юридически оценить действия еще нескольких человек, среди которых и певица Азиза. Ей, однако, не грозит наказание в связи с истечением срока давности, уточняет издание.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге, во дворце спорта «Юбилейный». Певца застрелили в процессе потасовки с Малаховым, а также коммерческим директором самого Талькова Валерием Шляфманом. Последнему было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Он уехал в Израиль, страна не выдала его России. Расследование приостановили в 2013 году и возобновили в 2018 году.

Происшествия,Криминал,Валерий Шляфман,Игорь Тальков,Игорь Малахов,Александр Бастрыкин,СКР,
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