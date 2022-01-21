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42 минуты назад

В Москве нашли машину ограбивших вдову Градского

В Москве сотрудниками полиции обнаружен белый «Мерседес», на котором скрылись преступники, совершившие нападение на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко. Автомобиль нашли в одном из дворов в районе Сокольники.

Найден автомобиль ограбивших вдову Градского
Фото: URA.RUURA.RU

«Машина найдена без номерных знаков. Судя по слою снега, она стояла там несколько дней. Автомобиль будут исследовать на специальной стоянке», — сообщает МК.

16 января трое вооруженных мужчин совершили нападение на Марину Коташенко. Нарушители забрали у женщины 100 миллионов рублей.

Происшествия,Марина Коташенко,Александр Градский,
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