Полиция начала проверку после фотосессии блогерши на фоне мечети

«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети была выявлена видеозапись провокационного характера, на которой девушка на фоне религиозного объекта позирует фотографу в полуобнаженном виде», — сказали агентству в ГУ МВД. Источник в правоохранительных органах уточнил изданию, что речь идет о видео, на котором девушка позирует рядом с мечетью.