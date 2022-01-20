Полиция начала проверку после фотосессии блогерши на фоне мечети

Полиция начала проверку после фотосессии полуобнаженной блогерши на фоне Соборной мечети в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД Telegram-канале сообщило агентство «Москва».
«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети была выявлена видеозапись провокационного характера, на которой девушка на фоне религиозного объекта позирует фотографу в полуобнаженном виде», — сказали агентству в ГУ МВД. Источник в правоохранительных органах уточнил изданию, что речь идет о видео, на котором девушка позирует рядом с мечетью.
На ролик с фотосессией у Соборной мечети Telegram-каналы обратили внимание 20 января. На кадрах девушка, одетая в верхнюю одежду, нижнее белье и балаклаву, позирует фотографу недалеко от религиозного объекта.