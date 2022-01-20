Мужчина угрожал ножом пассажирам в метро Москвы

В Москве задержали 44-летнего мужчину, который угрожал ножом пассажирам столичного метрополитена. Инцидент произошел вечером 18 января, сообщает РЕН ТВ.
Согласно информации телеканала, что в полицию обратился 23-летний пассажир метро, который рассказал об агрессивном мужчине на станции "Волжская". По словам молодого человека, мужчина скандалил и размахивал перед людьми ножом.
Правоохранители задержали злоумышленника на станции "Люблино". Уточняется, что безработный мужчина прежде не был судим. В настоящий момент в отношении дебошира избирается мера пресечения.
Ранее 18 января массовая драка приезжих произошла в вагоне на станции "Чертановская" московского метро. Судя по кадрам, попавшим в Сеть, конфликт произошел между четырьмя молодыми людьми. На фоне их потасовки одна из пассажирок кричит и просит о помощи.