Мужчина угрожал ножом пассажирам в метро Москвы

В Москве задержали 44-летнего мужчину, который угрожал ножом пассажирам столичного метрополитена. Инцидент произошел вечером 18 января, сообщает РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно информации телеканала, что в полицию обратился 23-летний пассажир метро, который рассказал об агрессивном мужчине на станции "Волжская". По словам молодого человека, мужчина скандалил и размахивал перед людьми ножом.

Правоохранители задержали злоумышленника на станции "Люблино". Уточняется, что безработный мужчина прежде не был судим. В настоящий момент в отношении дебошира избирается мера пресечения.