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2 часа назад

Суд снял запрет определенных действий с Калви

Второй кассационный суд отменил наложенную на инвестора из США Майклу Калви меру пресечения в виде запрета определенных действий до вступления в силу вынесенного ему обвинительного приговора по делу о растрате.

Суд снял запрет определенных действий с Калви
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Судебная коллегия удовлетворила жалобу защиты и отменила постановление суда первой инстанции о наложении на осужденного к условному сроку Калви меры пресечения в виде запрета определенных действий до вступления приговора в силу», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как уточняет РИА «Новости», суд снял с Калви ограничения на выход из дома.

Напомним, Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей.

Калви также запретили в течение пяти лет менять место жительства и покидать Россию без разрешения властей.

Происшествия,Майкл Калви,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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