СК потребовал заочно арестовать обвиняемого в убийстве Талькова

Следственный комитет потребовал заочно арестовать обвиняемого в убийстве музыканта Игоря Талькова — бывшего директора певца, 57-летнего Валерия Шляфмана. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», по версии следователей, причиной трагедии стал спор Игоря Малахова с Тальковым и Шляфманом из-за очередности выступлений артистов.
В ходе ссоры директор музыканта вырвал из рук Малахова, который представлял интересы одной из выступавших, револьвер. После Шляфман выстрелил и попал в Талькова, который от полученного ранения скончался на месте.
Сам Шляфман находится в бегах с 1992 года и объявлен в международный розыск. Сперва директор Талькова выехал в Украину, а оттуда улетел в Израиль.
Напомним, что более 30 лет назад, 6 октября 1991 года Игорь Тальков был убит перед сольным выступлением во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Ранее актер Николай Лещуков рассказал свою версию убийства Талькова. По его словам, в певца выстрелил телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов. После трагедии мужчина стал вести затворническую жизнь, и актер был одним из немногих гостей, которые у него побывали. В ходе встречи телохранитель Азизы якобы признался ему в убийстве Талькова. Произошедшее он объяснил тем, что Тальков бил его рукояткой от пистолета по голове и оскорблял.