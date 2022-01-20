СК потребовал заочно арестовать обвиняемого в убийстве Талькова

Следственный комитет потребовал заочно арестовать обвиняемого в убийстве музыканта Игоря Талькова — бывшего директора певца, 57-летнего Валерия Шляфмана. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», по версии следователей, причиной трагедии стал спор Игоря Малахова с Тальковым и Шляфманом из-за очередности выступлений артистов.

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В ходе ссоры директор музыканта вырвал из рук Малахова, который представлял интересы одной из выступавших, револьвер. После Шляфман выстрелил и попал в Талькова, который от полученного ранения скончался на месте.

Сам Шляфман находится в бегах с 1992 года и объявлен в международный розыск. Сперва директор Талькова выехал в Украину, а оттуда улетел в Израиль.

Напомним, что более 30 лет назад, 6 октября 1991 года Игорь Тальков был убит перед сольным выступлением во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.