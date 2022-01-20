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1 час назад

Бывший депутат напал на мэра уральского города с деревянной ложкой

На Урале полиция разыскивает местного предпринимателя, экс-депутата горсовета Евгения Тагая, избившего деревянной ложкой мэра Кусы Алексея Чистякова. Об этом в четверг, 20 января, сообщает издание «Челябинск сегодня».

Бывший депутат напал на мэра с деревянной ложкой
Фото: Сергей Егоров / «Жизнь района»Сергей Егоров / «Жизнь района»

Накануне нападения бизнесмен высказывал недовольство тем, как убирается снег в городе. После инцидента Тагай скрылся с места происшествия на своем BMW X3. У пострадавшего были медики диагностировали ушиб шеи и головы, он обратился в правоохранительные органы.

Как сообщает Znak, ранее бизнесмен уже нападал на другого чиновника. В 2020 году во время выборов он на автомобиле пытался протаранить главу Кусинского района Юрия Лысякова. Коммерсант был недоволен тем, что власти поддерживают депутатов от «Единой России». Тогда на Тагая было заведено дело по статье 308 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Позже экс-депутат извинился перед чиновником через газету и конфликт урегулировали.

Происшествия,Алексей Чистяков,Единая Россия,МВД,
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