Россиянка обвинила футболиста в изнасиловании

Россиянка обвинила профессионального футболиста, полузащитника одной из подмосковных команд, в изнасиловании. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ .

По данным источника, девушка сообщила, что спортсмен совершил насильственные действия против нее у московского метро в его автомобиле марки Lexus. Потерпевшая утверждает, что после этого он прогнал ее и уехал.