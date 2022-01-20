По предварительным данным, водителю общественного транспорта стало плохо. Он не справился с управлением «Газели», и та оказалась на встречной, после чего столкнулась с Volkswagen, Ford, Toyota и Nissan. Вернувшись на свою полосу, маршрутка врезалась в припаркованную иномарку Honda и крыльцо жилого дома.