Известного тиктокера задержали за убийство

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Краснодаре популярного TikTok-блогера Алексея Щетинина по делу об убийстве и ограблении. Об этом пишет «Блокнот-Краснодар».

Фото: Телегам-канал 112 Телегам-канал 112

Щетинин получил известность после того, как стал героем ролика, который сняла его теща. В нем женщина радостно говорит, что к ней приехал любимый зять, и они будут пить пиво после огорода. Видео моментально разошлось по соцсетям и набрало несколько миллионов просмотров. Позднее мужчина несколько раз появлялся в роликах тещи и жены.

По данным издания, Щетинин был задержан на Кожевенной улице, в одной из саун премиум класса.

По версии следствия, в декабре 2020 года Алексей Щетинин в станице Ахтанизовской проник в чужой дом, шесть раз выстрелил в хозяина и похитил украшения. В итоге от полученных ранений хозяин дома скончался. Также Щетинин подозревается в том, что в 2021 году в селе Цибанобалка отказался предоставлять документы сотрудникам полиции и выстрелил в них. Тиктокер обвиняется в убийстве, разбое и применении насилия в отношении полицейского.

До недавнего времени Щетинин не скрывался и активно занимался развитием соцсетей. Однако его жена сообщила полиции, что незадолго до визита представителей правоохранительных органов он пропал. Она утверждает, что они вместе легли спать, а когда она проснулась – муж исчез и больше не выходил на связь.