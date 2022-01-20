Известного тиктокера задержали за убийство

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Краснодаре популярного TikTok-блогера Алексея Щетинина по делу об убийстве и ограблении. Об этом пишет «Блокнот-Краснодар».
Щетинин получил известность после того, как стал героем ролика, который сняла его теща. В нем женщина радостно говорит, что к ней приехал любимый зять, и они будут пить пиво после огорода. Видео моментально разошлось по соцсетям и набрало несколько миллионов просмотров. Позднее мужчина несколько раз появлялся в роликах тещи и жены.
По данным издания, Щетинин был задержан на Кожевенной улице, в одной из саун премиум класса.
По версии следствия, в декабре 2020 года Алексей Щетинин в станице Ахтанизовской проник в чужой дом, шесть раз выстрелил в хозяина и похитил украшения. В итоге от полученных ранений хозяин дома скончался. Также Щетинин подозревается в том, что в 2021 году в селе Цибанобалка отказался предоставлять документы сотрудникам полиции и выстрелил в них. Тиктокер обвиняется в убийстве, разбое и применении насилия в отношении полицейского.
До недавнего времени Щетинин не скрывался и активно занимался развитием соцсетей. Однако его жена сообщила полиции, что незадолго до визита представителей правоохранительных органов он пропал. Она утверждает, что они вместе легли спать, а когда она проснулась – муж исчез и больше не выходил на связь.
Ранее следственное управление СК РФ по Челябинской области начало проверку деятельности тиктокеров, которые издевались над собственной бабушкой, страдающей от деменции. Онлайн-эфиры с бабушкой, которые снимали ее внучка с мужем, длились по несколько часов. Зрителям показывали, как пенсионерка с трудом делает простые действия под язвительные комментарии молодых людей.