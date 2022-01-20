ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника СКР

«Бывший первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Хакасии Вячеслав Павин накануне был задержан сотрудниками УФСБ. Его подозревают в мошенничестве», — сообщает РЕН ТВ .

Павин известен по делу исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова, который был задержан за взятку в 2020 году. Следователь вел это дело. После его завершения Павин был уволен из правоохранительных органов.