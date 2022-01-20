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28 минут назад

ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника СКР

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего заместителя руководителя Следственного комитета РФ по Хакасии, полковника Вячеслава Павина. Его обвиняют в мошенничестве.

ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника СКР
Фото: YoutubeYoutube

«Бывший первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Хакасии Вячеслав Павин накануне был задержан сотрудниками УФСБ. Его подозревают в мошенничестве», — сообщает РЕН ТВ.

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Павин известен по делу исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова, который был задержан за взятку в 2020 году. Следователь вел это дело. После его завершения Павин был уволен из правоохранительных органов.

Происшествия,Сергей Новиков,ФСБ,СКР,МВД,РЕН ТВ,
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