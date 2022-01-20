Школьник умер во время урока физкультуры в Копейске и попал на видео

На кадрах видно, как девятиклассник бегает в спокойном темпе по половине спортивного зала школа. Внезапно он замедляется и падает лицом вниз. Прибывшим врачам спасти его жизнь не удалось. Причина смерти пока неизвестна. По словам родителей подросток был здоров, никаких проблем с сердцем или других заболеваний у него не было, более того, в прошлом году он проходил медосмотр, который не показал нарушений в здоровье.