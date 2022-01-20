Российский тиктокер задержан за убийство

В Краснодарском крае задержали тиктокера Алексея Щетинина, который был объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении убийства, краж и нападения на полицейских.

Фото: Телегам-канал 112 Телегам-канал 112

Как сообщают «Известия», в федеральный розыск известного на Кубани 44-летнего блогера и звезду TikTok Щетинина объявили после того, как в октябре прошлого года он сбежал из дома. Его заподозрили в серии краж и убийстве, совершенном еще в декабре 2020 года в станице Ахтанизовской.

Как рассказывала жена Щетинина, вечером перед исчезновением супруг вел себя спокойно, а на утро, когда в дом пришли правоохранители, мужа дома уже не было. Она добавила, что перед тем, как уйти, Алексей Щетинин оставил телефон дома.