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27 минут назад

Российский тиктокер задержан за убийство

В Краснодарском крае задержали тиктокера Алексея Щетинина, который был объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении убийства, краж и нападения на полицейских.

Российский тиктокер задержан за убийство
Фото: Телегам-канал 112Телегам-канал 112

Как сообщают «Известия», в федеральный розыск известного на Кубани 44-летнего блогера и звезду TikTok Щетинина объявили после того, как в октябре прошлого года он сбежал из дома. Его заподозрили в серии краж и убийстве, совершенном еще в декабре 2020 года в станице Ахтанизовской.

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Как рассказывала жена Щетинина, вечером перед исчезновением супруг вел себя спокойно, а на утро, когда в дом пришли правоохранители, мужа дома уже не было. Она добавила, что перед тем, как уйти, Алексей Щетинин оставил телефон дома.

Ранее "СП" писала, что девушке-подростку на Камчатке, которая напала с ножом на своего младшего брата, дали условный срок. Инцидент произошел в мае 2021 года.

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