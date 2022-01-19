В Москве обокрали футболиста на более чем четыре млн рублей

Прокуратура Московской области заключила под стражу 29-летнего мужчину, укравшего у румынского футболиста Георге Флореску более четырех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

По предварительным данным, мужчина работал в одной из кредитных организаций и, воспользовавшись своим служебным положением, перевел себе со счета футболиста 60,5 тысяч евро (4,3 миллиона рублей).