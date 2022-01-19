В Москве обокрали футболиста на более чем четыре млн рублей

Прокуратура Московской области заключила под стражу 29-летнего мужчину, укравшего у румынского футболиста Георге Флореску более четырех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По предварительным данным, мужчина работал в одной из кредитных организаций и, воспользовавшись своим служебным положением, перевел себе со счета футболиста 60,5 тысяч евро (4,3 миллиона рублей).
«С учетом позиции прокуратуры, суд избрал в отношении 29-летнего обвиняемого в краже крупной суммы денежных средств с банковского счета в Химках меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта 2022 года», — говорится в сообщении.