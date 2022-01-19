На ЗСД в Петербурге иномарка перевернула «Газель». Видео

На ЗСД в среду столкнулись иномарка и грузовик. Авария на Западном скоростном диаметре произошла около 15 часов.

Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте», из-за ДТП на скоростной дороге начались заторы. Свидетели аварии опубликовали видео с места аварии.

По предварительным данным, BMW ехал со стороны Васильевского острова и врезался в попутную «Газель». Грузовик от удара упал на бок. Большегруз перегородил две полосы движения автомобилистам. Машинам пришлось объезжать лежащую на дороге «Газель».