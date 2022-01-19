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1 час назад

На ЗСД в Петербурге иномарка перевернула «Газель». Видео

На ЗСД в среду столкнулись иномарка и грузовик. Авария на Западном скоростном диаметре произошла около 15 часов.

Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте», из-за ДТП на скоростной дороге начались заторы. Свидетели аварии опубликовали видео с места аварии.

По предварительным данным, BMW ехал со стороны Васильевского острова и врезался в попутную «Газель». Грузовик от удара упал на бок. Большегруз перегородил две полосы движения автомобилистам. Машинам пришлось объезжать лежащую на дороге «Газель».

На месте работают сотрудники экстренных служб. Они выясняют обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших не поступала.

Происшествия,Видео,
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