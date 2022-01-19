В Волгограде обрушился козырек подъезда МКД

Сотрудники администрации Дзержинского района контролируют восстановление разрушившегося подъездного козырька на улице Савкина. Неприятность произошла в среду, 19 января, в областном центре, по адресу ул. Савкина, 5. Над подъездом жилого дома обрушился козырек. Эта деталь сооружения не затрагивает несущих конструкций здания. К месту происшествия в оперативном порядке прибыли районные чиновники и сотрудники УК, сообщили в муниципалитете. За состояние общедомового имущества отвечает управляющая организация, обслуживающая дом. Фрагменты обрушившейся детали собраны и вывезены. Теперь УК будет восстанавливать сломанную часть строения. В целях безопасности горожан администрация Дзержинского района обязала управляющую компанию дополнительно обследовать и, в случае необходимости, укрепить аналогичные козырьки над подъездами домов № 5 и № 6 по ул. Савкина. Старт указанных работ УК запланирован на 20 января. Николай Секерин. Фото: ИД «Волгоградская правда» / Кирилл Брага.