В Махачкале уволили двух полицейских после драки — у сотрудников при себе было огнестрельное оружие, сообщает телеканал RT.

На видео заметно, что драку начал полицейский, стоящий слева, у машины. Он ударил своего сослуживца головой в лицо, но поскользнулся и упал на землю. Его обидчик несколько раз ударил упавшего, а затем снял с плеча оружие. Попутно, еще до драки, их пытался разнять еще один полицейский.

В республиканском МВД не уточнили, что стало причиной конфликта, но заявили, что оба мужчины уволены из правоохранительных органов.

Ранее в Курганской области сотрудницы ОВД подрались из-за начальника отдела.

Жена полицейского напала с молотком на его предполагаемую любовницу. Столкновение женщин произошло в отделе кадров.

Как отмечает источник, свидетельств неверности мужчины, из-за которого и начался конфликт, не нашли. В конфликте сейчас разбираются следователи.