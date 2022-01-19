Драка полицейских с автоматами попала на видео

На видео видно, как двое российских полицейских с автоматами о чем-то эмоционально общаются. Третий сотрудник, понимая, что дело может кончиться неприятностью, подходит к ним в надежде остановить конфликт, но тут один из полицейских бьет другого головой в лицо, пытается ударить ногой, поскальзывается и падает. В это время соперник начинает избивать его в партере.