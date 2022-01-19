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21 минуту назад

Пассажир скончался на борту самолета, следовавшего из Москвы на Кипр

Самолет компании "Победа", выполнявший рейс Москва – Пафос (Кипр), совершил вынужденную посадку в Сочи в связи со смертью пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Пассажир умер в летевшем из Москвы на Кипр самолете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там уточнили, что лайнер приземлился в Сочи в 11:17. "В полете пассажиру, мужчине 1954 года рождения, стало плохо, он скончался", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что смерть мужчины зафиксировала бригада медиков, прибывшая в аэропорт по вызову. Вылет самолета из Сочи задержали до 15:00.

Ранее на борту самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Самару, погиб пассажир. Самолет сел в Каире, где врачи констатировали его смерть. В авиакомпании S7 сообщили, что мужчина покончил с собой. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.

Происшествия,АК S7,СКР,
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