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1 час назад

Суд в Москве продлил арест основателю проекта "Омбудсмен полиции" Воронцову

Люблинский суд Москвы в среду продлил срок содержания под стражей основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову до 20 апреля. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Основателю "Омбудсмена полиции" продлили арест
Фото: Владимир Воронцов/Vk.comВладимир Воронцов/Vk.com

"Сегодня в рамках процесса по делу Воронцова рассматривалось ходатайство прокурора о продлении подсудимому меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 20 апреля. Суд постановил ходатайство стороны обвинения удовлетворить", - сообщили агентству.

Бывший сотрудник органов внутренних дел Владимир Воронцов обвиняется в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. По версии следствия, в октябре 2017 года он вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, он опубликовал снимки в одном из своих сообществ в соцсети. По второму эпизоду вымогательства он требовал деньги от бывшей сотрудницы полиции Саранска. Кроме того, в созданном им сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов.

Он не признает вину и считает свое дело местью за его деятельность в качестве основателя проекта "Омбудсмен полиции".

Происшествия,Владимир Воронцов,МВД,
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