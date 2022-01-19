Солист Большого театра стал жертвой мошенников

Солист Большого театра Валерий Макаров стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники похитили у него 200 тыс. рублей, сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

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Молодому человеку пришлось обратиться в полицию с заявлением. Как рассказал артист оперативникам, на его телефон позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником банка. Валерий был наслышан о различных схемах подобных мошенничеств, однако в этот раз преступники оказались настолько убедительны, что артист передал им данные своей карты.

«Поступило обращение от 20-летнего гражданина о том, что неустановленное лицо осуществило телефонный звонок, ввело заявителя в заблуждение, представившись сотрудником банка, и завладело данными от банковской карты и с расчетного счета, с которого были похищены 200 000 рублей», — заявил источник.

В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Сам вокалист комментировать ситуацию отказывается. Однако он добавил, что мошенничество было не совсем обычное, при этом вдаваться в подробности не стал.