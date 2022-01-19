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54 минуты назад

Назван виновник пожара в квартире Веры Воронковой

Соседка актрисы Веры Воронковой рассказала подробности пожара в ее доме. Как сообщает Telegram-канал Shot, женщина пояснила, что возгорание произошло из-за кошки, которая уронила елку со свечками. Об этом ей поведала сама артистка, когда пришла к ней после происшествия, чтобы «помыть руки» и дождаться спасателей.

Назван виновник пожара в квартире Веры Воронковой
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

«Все было ночью. Небольшой пожар. Кошка уронила елку со свечками. Загорелась скатерть, стол. Женщина, хозяйка, пришедшая с работы, все очень быстро потушила. Скорее всего ведром воды. За кошкой она тут гонялась, чтобы ее спасти. Естественно, обожгла руки», — сказала она, добавив, что спасти животное не удалось.

Соседи в своих рассказах отмечают, что Воронкова была трезвой. В 2020-ом году из-за пандемии и отсутствии работы актриса начала выпивать, однако в последнее время от пагубной привычки избавилась.

Актриса Вера Воронкова получила ожог 31% тела

Напомним, что 19 января стало известно, что Воронкова доставлена в больницу после пожара в собственном доме. Медики диагностировали у госпитализированной в реанимацию актрисы 31% ожогов тела. Кроме актрисы пострадала еще ее дочь — она отравилась угарным газом.

Происшествия,Вера Воронкова,
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