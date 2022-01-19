Пожар в квартире актрисы Веры Воронковой в Москве произошел по вине кошки. Об этом рассказала соседка артистки. Короткое интервью с женщиной опубликовано в Telegram-канале SHOT.
По версии знакомой, домашний питомец уронил елку со свечками, после чего возник пожар. Воронкова его потушила, а также пыталась спасти животное, и получила ожоги.
После инцидента пострадавшая звезда сериалов «Марш Турецкого» и «Сыщики» попала в реанимацию. По предварительным данным, Воронкова получила ожоги 31% поверхности тела, а также тяжелый ожог верхних дыхательных путей. В столичном МЧС сообщили, что во время пожара пострадали два человека.