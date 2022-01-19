Постоялец московского отеля изнасиловал уборщицу

По имеющимся данным, инцидент произошел в гостинице, расположенной неподалеку от станции метро «Красносельская», накануне вечером, 18 января. В правоохранительные органы обратилась жительница Москвы, которая якобы нашла в интернете объявление о необходимости проведения клининг-уборки, откликнулась на него и прибыла по заявленному адресу. Оказавшись в помещении без окон на последнем этаже здания, она была изнасилована заказчиком.

Подозреваемый в надругательстве 45-летний россиянин при даче показаний обрисовал ситуацию иначе. Он действительно познакомился с заявительницей на том сайте, который она упомянула. Только откликнулась она на объявление не об уборке, а об оказании интимных услуг за деньги. По его словам, женщину не устроила предлагаемая сумма и она покинула помещение. На вопрос, была ли между ними интимная связь, мужчина затруднился ответить.