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57 минут назад

Задержание банды фальшивомонетчиков показали на видео

В Дагестане пресечена деятельность фальшивомонетчиков. Кадры совместной спецоперации сотрудников ФСБ и МВД России появились в распоряжении телеканала «360».

Обыски, в ходе которых была ликвидирована типография, были проведены в Махачкале, Каспийске, селах Акуша, Куппа и Хаджалмахи. Во время оперативных мероприятий правоохранители изъяли пять печатных станков, 10 цветных картриджей к принтеру и фальшивые денежные знаки на сумму 12 миллионов рублей, уточняет канал.

В отношении пяти жителей Дагестана возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», задержанные отправлены под стражу.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,МВД,
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