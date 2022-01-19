Обыски, в ходе которых была ликвидирована типография, были проведены в Махачкале, Каспийске, селах Акуша, Куппа и Хаджалмахи. Во время оперативных мероприятий правоохранители изъяли пять печатных станков, 10 цветных картриджей к принтеру и фальшивые денежные знаки на сумму 12 миллионов рублей, уточняет канал.