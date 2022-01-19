Родители устроившего скандал в московском автобусе мужчины извинились за своего сына. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео. Как заявил отец обвиняемого в межнациональной розни, если его сын считает себя мусульманином, он не имеет права никого унижать.

Конфликт в автобусе возник после того, как мужчина не смог выйти на остановке. Сначала он стал оскорблять водителя общественного транспорта, затем и других пассажиров, которые пытались его вразумить. После данного инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с наличием в действиях нарушителя признаков преступления, связанных с возбуждением ненависти либо вражды, а также унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.