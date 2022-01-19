ФСБ ликвидировала типографию фальшивомонетчиков в Дагестане

В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги, изъяты поддельные 12 млн рублей, задержаны пять человек, сообщает пресс-служба ФСБ.
Отмечается, что пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой изготавливали и сбывали фальшивые рубли, дублирующие на 90-95% оригинальные банкноты.
«Купюры номиналом в 5 тыс. рублей печатались в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана и распространялись на территории ряда субъектов Российской Федерации», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По местам жительства членов ОПГ в Махачкале, Каспийске, селе Акуша Акушинского района, селе Куппа и селе Хаджалмахи Левашинского района проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты четыре клише, пресс-станок, 10 цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму в 12 млн рублей.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Задержаны пятеро членов ОПГ. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.
Также проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников преступной группы, причастных к организации канала транспортировки и сбыта поддельных банковских билетов.
Ранее в МВД сообщали, что фальшивомонетчики в 2021 году чаще всего подделывали купюры в 1, 2 и 5 тыс. рублей.