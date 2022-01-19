ФСБ ликвидировала типографию фальшивомонетчиков в Дагестане

В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги, изъяты поддельные 12 млн рублей, задержаны пять человек, сообщает пресс-служба ФСБ.

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Отмечается, что пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой изготавливали и сбывали фальшивые рубли, дублирующие на 90-95% оригинальные банкноты.

«Купюры номиналом в 5 тыс. рублей печатались в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана и распространялись на территории ряда субъектов Российской Федерации», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По местам жительства членов ОПГ в Махачкале, Каспийске, селе Акуша Акушинского района, селе Куппа и селе Хаджалмахи Левашинского района проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты четыре клише, пресс-станок, 10 цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму в 12 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Задержаны пятеро членов ОПГ. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Также проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников преступной группы, причастных к организации канала транспортировки и сбыта поддельных банковских билетов.