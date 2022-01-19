СК начал проверку по факту хищения золота скифов

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, которая принадлежит музеям Крыма. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
По его словам, следователи ведут доследственную проверку по факту хищения «имеющих особую культурную ценность» предметов.
«Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», - пояснил он.
Александр Молохов подчеркнул, что есть конкретные чиновники, которые должны были организовать передачу и оформление коллекции скифского золота, как неотъемлемой части музейного фонда России, однако «своевременно этого сделано не было».
В феврале 2014 года в Амстердаме проходила выставка скифского золота из музеев Крыма. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах, так как из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать экспонаты в Крым. Представители крымских музеев обжаловали это решение.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к судебному процессу о коллекции скифского золота. По словам Аксенова, Украину в тяжбе представляют госорганы, а вот российскую позицию отстаивают только музеи.