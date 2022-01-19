В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
25 минут назад

Россиянин попытался украсть шестилетнего ребенка на улице

В Иркутске на улице мужчина попытался украсть 6-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Россиянин попытался украсть шестилетнего ребенка на улице
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сообщается, что 29-летняя Илона Плужникова с сыном Кириллом (имя изменено) возвращались домой из магазина. Мальчик попросился пробежаться через детскую площадку, которая была расположена за домом.

Когда ребенок исчез из поля видимости родительницы, к нему подошел мужчина и потащил его в соседний подъезд. Это заметили две воспитательницы из детского сада, который был расположен вблизи. Они отбили ребенка у мужчины.

Мальчик добежал до своего двора, где его ждала мать. Женщины рассказали, что произошло, мать Кирилла обратилась в полицию.

По горячим следам был задержан 47-летний Дмитрий Рязанцев. Он проживал в доме напротив. Иркутянин был ранее судим за кражу, угрозу убийством и хранение оружия. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и является инвалидом второй группы.

Женщина заявила журналистам, что хочет искать новую квартиру — так как здесь оставаться ей страшно.

Ранее сообщалось, что в США убили пятилетнюю девочку, проданную матерью в сексуальное рабство.

Последние новости
Происшествия,Дмитрий Рязанцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители