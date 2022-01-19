Отец Сергий написал из СИЗО обращение к пастве

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий ( Николай Романов ), приговоренный к колонии, обратился к своим сторонникам с просьбой молиться о его освобождении. Соответствующая информация размещена в социальной сети «ВКонтакте».

«Попроси всех, кто меня знает, почитать молитву по соглашению о моем освобождении. С верой о встрече в этом году», — говорится в сообщении группы «Паломники Среднеуральского женского монастыря» в соцсети.

Адвокат Романова Павел Бабиков в разговоре с URA.RU не опроверг и не подтвердил информацию о словах Сергия. Юрист допустил, что экс-схиигумен мог отправить обращение по электронной почте.

Отца Сергия приговорили к трем с половиной годам колонии за склонение к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Прокуратура просила для него более суровое наказание. Позднее Романова обвинили еще и в возбуждении вражды среди религиозных групп. До вынесения приговора по этому делу он будет находиться в СИЗО.