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22 минуты назад

Расстрелявший сослуживцев на аэродроме в Воронеже солдат признан невменяемым

Второй Западный окружной военный суд признал расстрелявшего троих сослуживцев на аэродроме в Воронеже солдата Антона Макарова невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского гарнизонного военного суда.

Расстрелявший сослуживцев на аэродроме в Воронеже солдат признан невменяемым
Фото: vk.comvk.com

По результатам рассмотренного дела Макарова освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику.

«Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в период совершения инкриминируемых деяний и в настоящее время страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознает в настоящее время и не мог осознавать в период совершения инкриминируемых ему деяний фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими»», — говорится в сообщении.

Эксперты обнаружили у Макарова признаки «нарастающего эмоционального напряжения», но состояния аффекта не выявили.

Напомним, что солдат совершил нападение на своих сослуживцев на аэродроме «Балтимор» в Воронеже утром 9 ноября. Макаров расстрелял майора Сергея Ермолаева и еще двоих военнослужащих, после чего скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали его в тот же день в селе Землянск Семилукского района — в 47 километрах от Воронежа.

Происшествия,Антон Макаров,Сергей Ермолаев,
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