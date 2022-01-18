Расстрелявший сослуживцев на аэродроме в Воронеже солдат признан невменяемым

Второй Западный окружной военный суд признал расстрелявшего троих сослуживцев на аэродроме в Воронеже солдата Антона Макарова невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского гарнизонного военного суда.
По результатам рассмотренного дела Макарова освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику.
«Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в период совершения инкриминируемых деяний и в настоящее время страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознает в настоящее время и не мог осознавать в период совершения инкриминируемых ему деяний фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими»», — говорится в сообщении.
Эксперты обнаружили у Макарова признаки «нарастающего эмоционального напряжения», но состояния аффекта не выявили.
Напомним, что солдат совершил нападение на своих сослуживцев на аэродроме «Балтимор» в Воронеже утром 9 ноября. Макаров расстрелял майора Сергея Ермолаева и еще двоих военнослужащих, после чего скрылся с места преступления.
Правоохранители задержали его в тот же день в селе Землянск Семилукского района — в 47 километрах от Воронежа.