Расстрелявший сослуживцев на аэродроме в Воронеже солдат признан невменяемым

«Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в период совершения инкриминируемых деяний и в настоящее время страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознает в настоящее время и не мог осознавать в период совершения инкриминируемых ему деяний фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими»», — говорится в сообщении.