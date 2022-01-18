Boeing-777 экстренно сел в аэропорту Санкт-Петербурга

В аэропорту Санкт-Петербурга экстренно сел Boeing-777 авиакомпании Emirates, следующий рейсом из Дубая в Сан-Франциско.
В аэропорту Пулково сообщили «Интерфаксу», что причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность. По информации «Невских новостей», сбой произошел в системе управления воздушным судном.
На борту самолета находились 246 человек, никто из них не пострадал.
Посадка прошла благополучно. Пассажиров самолета высадили штатно без открытия аварийных люков. В ближайшее время пассажиры отправятся регулярным рейсом Emirates обратно в Дубай. Вылететь в Сан-Франциско им удастся лишь 19 января.
13 января самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку из-за не закрывшейся стойки шасси. После вылета воздушному судну, которое направлялось из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, пришлось вернуться в аэропорт вылета и выработать топливо, после чего сесть. На борту находились 153 пассажира и 6 членов экипажа, пострадавших нет. Пассажиров отправили в пункт назначения на резервном воздушном судне.