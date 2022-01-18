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52 минуты назад

Boeing-777 экстренно сел в аэропорту Санкт-Петербурга

В аэропорту Санкт-Петербурга экстренно сел Boeing-777 авиакомпании Emirates, следующий рейсом из Дубая в Сан-Франциско.

Boeing-777 экстренно сел в аэропорту Санкт-Петербурга
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В аэропорту Пулково сообщили «Интерфаксу», что причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность. По информации «Невских новостей», сбой произошел в системе управления воздушным судном.

На борту самолета находились 246 человек, никто из них не пострадал.

Посадка прошла благополучно. Пассажиров самолета высадили штатно без открытия аварийных люков. В ближайшее время пассажиры отправятся регулярным рейсом Emirates обратно в Дубай. Вылететь в Сан-Франциско им удастся лишь 19 января.

13 января самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку из-за не закрывшейся стойки шасси. После вылета воздушному судну, которое направлялось из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, пришлось вернуться в аэропорт вылета и выработать топливо, после чего сесть. На борту находились 153 пассажира и 6 членов экипажа, пострадавших нет. Пассажиров отправили в пункт назначения на резервном воздушном судне.

Происшествия,Уральские авиалинии,Emirates,Интерфакс,
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