Boeing-777 экстренно сел в аэропорту Санкт-Петербурга

В аэропорту Санкт-Петербурга экстренно сел Boeing-777 авиакомпании Emirates, следующий рейсом из Дубая в Сан-Франциско.

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В аэропорту Пулково сообщили «Интерфаксу», что причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность. По информации «Невских новостей», сбой произошел в системе управления воздушным судном.

На борту самолета находились 246 человек, никто из них не пострадал.

Посадка прошла благополучно. Пассажиров самолета высадили штатно без открытия аварийных люков. В ближайшее время пассажиры отправятся регулярным рейсом Emirates обратно в Дубай. Вылететь в Сан-Франциско им удастся лишь 19 января.