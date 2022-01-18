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18 минут назад

Суд выбрал наказание для пообещавшего бить русских дагестанца

Коптевский районный суд в Москве арестовал на два месяца Шугаиба Болатукаева, обещавшего «бить русских» во время конфликта в автобусе 15 января, сообщает агентство «Москва».

Суд выбрал наказание для пообещавшего бить русских дагестанца
Фото: ReutersReuters

«Коптевским районным судом Москвы 18 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Болатукаева Шугаиба Данияловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, сроком на два месяца, то есть до 16 марта 2022 года», - заявила пресс-секретарь суда Анастасия Оголенко.

Об аресте Болатукаева ходатайствовал Следственный комитет России.

Пообещавший бить русских дагестанец сделал заявление

Напомним, 15 января Болатукаев ехал в московском автобусе и потребовал остановить транспорт в неположенном месте. Водитель отказал, после чего недовольный пассажир попытался ворваться к нему в кабину.

Водитель и пассажир начали оскорблять друг друга, за шофера вступились другие пассажиры.

В ходе конфликта Болатукаев заявил одному из оппонентов: «С вами, русскими, так и надо. Ничего, придет время, когда мы всех вас бить будем».

Позднее мужчину задержали в Калужской области, а затем появилось видео с его извинениями.

Тем не менее, в СК РФ возбудили уголовное дело по статье о разжигании ненависти и вражды.

Столичные власти также проводят проверку в отношении водителя.

Происшествия,Правительство Москвы,СКР,АГН "Москва",
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