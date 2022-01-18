В подразделениях полиции Петербурга и Ленобласти проходят проверки

В подразделениях Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели плановые проверочные мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В агентстве указывали, что речь идет об обысках, организованных ГУСБ МВД, однако после публикации этой информации собеседник «РИА Новости» в силовых структурах опроверг данные. Источник подчеркнул, что в подразделениях провели плановую проверку специалисты региональной службы собственной безопасности.