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19 минут назад

В подразделениях полиции Петербурга и Ленобласти проходят проверки

В подразделениях Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели плановые проверочные мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В подразделениях полиции Петербурга и Ленобласти проходят проверки
Фото: РамблерРамблер

В агентстве указывали, что речь идет об обысках, организованных ГУСБ МВД, однако после публикации этой информации собеседник «РИА Новости» в силовых структурах опроверг данные. Источник подчеркнул, что в подразделениях провели плановую проверку специалисты региональной службы собственной безопасности.

По данным ТАСС, по итогам мероприятий были уволены двое сотрудников. В частности, в отставку отправили начальника регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Происшествия,РИА Новости,
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